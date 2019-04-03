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В Ирландии создали съедобные стаканчики и трубочки

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  • 3.04.2019, 14:18
Фото: Conor McCabe

Трубочки и стаканчики созданы из картофельной мякоти.

Группа ученых из проекта Agrocycle показала съедобные стаканчики и трубочки для коктейлей, которые предлагается использовать вместо одноразового пластика, пишет «Вокруг света».

Трубочки и стаканчики созданы из картофельной мякоти. Их можно делать разных цветов, размеров и вкусов, чтобы увеличить спрос у покупателей.

«Наша разработка должна заинтересовать кафе, рестораны и гостиницы, которые хотят предложить посетителям экологичную посуду», — говорит профессор Шейн Уорд из Университетского колледжа Дублина.

Компания Agrocycle призывает фермеров и производителей еды не выбрасывать пищевые отходы, а давать им вторую жизнь. Из рисовой шелухи исследователи смогли сделать печенье и хлеб, а из грибных отходов — корм для свиней.


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