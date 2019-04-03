Несколько неудобных вопросов к руководству страны о дорогущих комбайнах под забором 2 3.04.2019, 14:27

Как победить бардак во время посевных и уборочных?

На недавнем совещании по вопросам регионального развития глава государства много говорил о стартовавшей в стране посевной, о необходимости наведения порядка в каждой деревеньке и городе. Некоторые из высказываний Лукашенко вызывают, мягко говоря, неудобные вопросы, пишет «Салiдарнасць».

На совещании была озвучена информация о состоянии сельскохозяйственной техники в преддверии весенне-полевых работ.

— В некоторых хозяйствах в период основных работ тракторов и комбайнов под забором не меньше, чем в поле. Как это выглядит в жизни, вы видели в «Купаловском». И как хранится дорогущая техника, вы тоже видели. Ведь тысячи раз было сказано: импортная дорогостоящая техника не должна быть в хозяйстве, где вообще не умеют сеять и убирать. Зачем вы ее туда отдаете? — спросил Лукашенко у чиновников.

По этому поводу может быть несколько вопросов и к самому Лукашенко.

Зачем вообще нужны хозяйства, где «не умеют сеять и убирать»?

Оправдало ли себя неоднозначное решение поставлять технику в хозяйства даже в случаях отсутствия своевременной оплаты? Напомним, такое распоряжение было сделано в августе 2017-го во время селекторного совещания по вопросам уборки урожая:

— Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Если не оплачена — под гарантии губернаторов. Пусть с Семашко определяются промышленники, до какого времени они могут потерпеть с оплатой в этом году. Что толку от того, что изготовлены комбайны, и они сегодня стоят на заводе.

По словам главы государства, больше всего его беспокоит и настораживает то, «что местами в проведении полевых работ нет элементарного порядка». Сколько еще нужно лет и десятилетий властям, чтобы, наконец, навести в сельском хозяйстве этот самый пресловутый порядок?

Население деревни Велетово Кореличского района с 2000-го сократилось в тринадцать раз

— Нынешний год, как мы договаривались, — это год наведения порядка, приведения нашей Беларуси в порядок, чтобы она вся была в цветах и зелени. Страна должна быть красивой. В каждой деревеньке, агрогородке, в каждом районе, области, в Минске — на каждом пятачке должны быть высажены деревья. Это здоровье людей, в конце концов. Это наша визитная карточка, — напомнил чиновникам руководитель страны под завершение совещания.

И здесь напрашивается еще один вопрос: как давно глава государства был в деревеньках, которые не попадают в его маршрутный лист? Там и без указаний свыше все прекрасно зарастает кустами и деревьями, так как белорусская деревня банально вымирает.