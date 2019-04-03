В любом случае, в Алжире сейчас праздник 1 Игорь Яковенко

3.04.2019, 14:26

Игорь Яковенко

В пятый раз у Бутефлики не получилось.

Во вторник 2.04.2019 президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об уходе со своего поста. Если быть совсем точным, то агентство Algerie Presse Service процитировало коммюнеке президентской администрации, которое транслировало слова Бутефлики. Сам 82-летний Бутефлика с февраля, то есть с момента своей заявки на пятый президентский срок находится в реанимации в больнице в Женеве.

Поэтому трудно сказать наверняка было ли его заявление об отставке его личным осознанным решением, равно как и его выдвижение на пятый срок.

В любом случае, в Алжире по этому случаю праздник. За несколько часов до информации об уходе президента заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гиад Салах заявил о немедленном запуске процедуры отстранения Бутефлики от должности. По его словам этого требует армия. Та самая, при поддержке которой Бутефлика в 1999 году впервые занял пост президента, получив 74% голосов. После этого он избирался еще три раза: второй раз в 2004 (85% голосов), третий в 2009 (90,24%), четвертый в 2014 (82%). Всякий раз оппозиция заявляла о фальсификации, но поддержка армии позволяла Бутефлике всякий раз удерживать власть.

Набор претензий к президенту, который 20 лет находился у власти, довольно стандартен: коррупция, двуличие, подавление гражданского общества. В 2013 году Абдельазиз Бутефлика перенес инсульт и присягу в связи со своим четвертым сроком давал уже в инвалидной коляске. Обострение политического кризиса и массовые требования отставки президента были связаны не только с его состоянием здоровья, которое, действительно, не позволяло ему выполнять обязанности главы государства. Главная причина – ухудшение социально-экономического положения в стране. Более 30% алжирцев в возрасте до 30 лет не имеют работы. Одна из причин – снижение цен на нефть. Нефть и газ – основа экономики Алжира, составляют 30% ВВП, 60% доходной части бюджета и 95% экспортной выручки…

Коррупция, углеводороды, подавление гражданского общества, 20 лет у власти, пятый срок, подавляющая поддержка на выборах, фальсификации, двуличие, опора на силовиков… Как-то все это до боли знакомо. Есть, правда, несколько отличий. Отсутствие инвалидной коляски, разница в возрасте и намного более холодный климат. Вопрос: какой фактор сработает раньше – время или глобальное потепление?

Игорь Яковенко