Работников госпредприятий посылают драить коровники и скот? 11 3.04.2019, 14:50

4,234

На фермах наводят порядок после разноса Лукашенко?

Информация о том, что людей принуждают убирать фермы, появилась в Twitter, сообщает "Белсат".

Конкретная местность и предприятия не упоминались.

Однако в комментариях к сообщению один из читателей написал, что это Воложин.

Журналисты обратились к @nnnnnnastia, чтобы расспросить о подробностях, но она закрыла аккаунт.

Затем позвонили в местный райисполком. Секретарша сначала попросила подождать, пока закончится планерка. А после заявила, что она не может ответить на этот вопрос, и направила к заместителю председателя Ольге Богатыревой. Однако та не снимает трубку.

Не отвечают и номера шести главных предприятий Воложина.