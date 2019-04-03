Работников госпредприятий посылают драить коровники и скот?11
- 3.04.2019, 14:50
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На фермах наводят порядок после разноса Лукашенко?
Информация о том, что людей принуждают убирать фермы, появилась в Twitter, сообщает "Белсат".
Конкретная местность и предприятия не упоминались.
Однако в комментариях к сообщению один из читателей написал, что это Воложин.
Журналисты обратились к @nnnnnnastia, чтобы расспросить о подробностях, но она закрыла аккаунт.
Затем позвонили в местный райисполком. Секретарша сначала попросила подождать, пока закончится планерка. А после заявила, что она не может ответить на этот вопрос, и направила к заместителю председателя Ольге Богатыревой. Однако та не снимает трубку.
Не отвечают и номера шести главных предприятий Воложина.