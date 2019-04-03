Почти 40% россиян стали больше экономить на продуктах 8 3.04.2019, 15:02

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Каждому четвертому не хватает денег на мясо, каждому пятому - на колбасу и сыр.

Кризис заставляет россиян сокращать расходы как на еду, так и на непродовольственные товары, показал мартовский опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). В последние полгода 39% граждан начали больше экономить на продуктах, пишет finanz.ru.

Четверть населения экономят на мясе и птице, каждый пятый урезает потребление сыра и колбас, столько же граждан тратят меньше на рыбу и морепродукты. Каждый седьмой опрошенный экономит на кондитерских изделиях.

Расходы на соки, воды и газированные напитки уменьшают 8% россиян, на молоко и молочную продукцию (кефир, творог, йогурт) - 8%, на алкогольные напитки и на овощи - по 7%. Еще 6% сообщили о том, что экономят на яйцах, 4% - на чае и кофе, столько же - на хлебе и хлебобулочных изделиях.

В ходе опроса 38% россиян пожаловались на то, что стали больше экономить и на непродовольственных товарах и услугах. Это, например, покупка одежды и обуви (20%), такие развлечения и досуг как музеи, театры, кинотеатры (14%), услуги ресторанов и кафе (12%), покупка парфюмерно-косметических товаров (12%), а также туристические услуги и путешествия (11%). Расходы на электронику и бытовую технику урезают 11% населения, на табак и сигареты - 8%, на коммунальные услуги - 8%, а на лекарства и медикаменты - 7%.

Схожую динамику заметили ранее и в медиаагентстве Initiative. По оценкам экспертов агентства, среди категорий повседневных товаров и услуг повышение уровня экономии отмечено сразу в семи категориях: кондитерские изделия (4 п. п.), безалкогольные напитки (4 п. п.), досуг (2 п. п.), парфюмерия (3 п. п.), лекарства (2 п. п.), автомобильное топливо (5 п. п.) и интернет (3 п. п.). В меньшей степени россияне экономят на товарах длительного пользования, там рост уровня экономии зафиксирован только в сегменте бытовой электроники (на 3 п. п.).

Граждане "затянули пояса" на фоне растущей обеспокоенности экономической ситуацией в стране, уровень которой, по оценкам аналитиков медиаагентства, повысился к декабрю 2018 года до 30% после снижения до 26-28% осенью. В четвертом квартале 2018 года уже было известно о повышении НДС и возможном росте акцизов на ряд продуктов, напоминает инвестиционный консультант "БКС Брокер" Михаил Захаров. С учетом отсутствия средств на существенный рост заработных плат в бюджете ближайших лет потребители не позволяют себе излишне тратиться, поясняет он.