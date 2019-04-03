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НАТО поддержит проход украинских судов через Керченский пролив

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  • 3.04.2019, 15:17
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Иллюстрационное фото

Североатлантический альянс планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

НАТО намерена принять меры для защиты украинских кораблей. Об этом во вторник, 2 апреля, заявила на брифинге в Вашингтоне постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Кроме того, Североатлантический альянс планирует расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря, пишет "Немецкая волна".

По словам Хатчисон, главы МИД государств-членов НАТО, вероятно, одобрят пакет мер в рамках двухдневного совещания, которое начнется 3 апреля в Вашингтоне. "Речь идет о пакете, который укрепляет разведку, воздушную разведку и увеличивает число направляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", - пояснила она.

Одновременно Кэй Бэйли Хатчисон осудила арест украинских моряков властями России. "Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать российскую агрессию", - напомнила чиновница.

Керченский кризис

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.


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