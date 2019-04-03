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Баскетболистка «Цмокаў» Маккрей: Я заметила, что белорусы очень ценят семью

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  • 3.04.2019, 15:27

Американская баскетболистка поделилась мнением о белорусах.

«Я заметила, что вы очень цените семью, а родственные связи для белорусов очень важны. Это характерно для всей Европы в целом. В США люди более эгоистичны, то есть, все делается для собственного комфорта. Мы рассматриваем среднестатистического человека. Всегда и везде есть исключения.

Не поймите меня неправильно: я люблю свою страну. Но 9 лет, что я живу вне дома, показали мне, что американцы и европейцы отличаются друг от друга. В США в приоритете деньги, драгоценности, квартиры, машины, одежда. В Америке все хотят быть популярными и модными.

В Европе люди заботятся о родителях, о детях, о ближнем. И это я замечаю даже по девушкам из «Цмокаў», как они ведут себя со своими семьями и, что самое интересное, они так же заботятся обо мне. Хотят помогать, как будто я тоже их семья.

Единственное, что вы никогда не улыбаетесь. Белорусы кажутся очень грустными. Возможно, это из-за погоды. Если бы у вас было бы больше солнца, было бы веселее», – сказала Даниэлла Латрис Маккрей, пишет «Трибуна».


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