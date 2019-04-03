Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения 6 3.04.2019, 15:35

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Цены могут быть снижены уже с апреля этого года.

Кабинет Министров Украины предоставил "НАК Нафтогаз України" возможность снизить цены на газ для населения уже с апреля 2019 года. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, сообщает gordonua.com.

"НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что они могут продавать газ дешевле 8,55 грн за м³. Думаю, что настало время прикрутить цену на газ "Нафтогазу". Мы утвердили решение, которое дает ему право устанавливать меньшую цену, чем 8,55 грн/м³, но ни в коем случае не большую", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством Украины", – сообщает украинский правительственный портал.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности отметили, что тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.

Кабинет Министров Украины 19 октября 2018 года принял решение повысить с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23%, до 8550 грн за 1000 м³.

Гройсман уверял, что после повышения цены на газ тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти не более чем на 16% и что рост тарифов не отразится на получателях субсидий.

Согласно меморандуму между Украиной и МВФ в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна снова повыситься с 1 мая 2019 года. Регулирование должно быть отменено до 1 мая 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал Гройсману письмо, в котором предложил рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволит не поднимать цену на газ.