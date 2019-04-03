Заведующую детсадом в Кричеве вывели с работы в наручниках 19 3.04.2019, 15:42

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В городе задержание вызвало большой резонанс.

В Кричеве Могилевской области сотрудники правоохранительных органов задержали на рабочем месте заведующую детского сада № 19 Аллу П. Как говорят очевидцы, Пастухову вывели с территории детсада в наручниках, передает «Белсат».

Задержали П. 28 марта, позднее Следственный комитет по Могилевской области сообщил, что в отношении П. заведено уголовное дело. Женщину подозревают в превышении власти или служебных полномочий. Подозреваемая доставлена из Кричева в СИЗО Могилевской тюрьмы №4.

По предварительной информации, 62-летняя заведующая детсадом якобы незаконно завладела 6000 долларов США – выплачивала подчиненным премии, а затем их забирала себе. Говорят и о заказах продуктовых наборов, которые задержанная якобы не оплачивала. По информации «Белсата», в «разработке» заведующая детсадом находилась не менее двух лет, поэтому у правоохранителей сложилась «картина» совершения преступления и появились основания для задержания.

В Кричеве задержание П. вызвало большой резонанс. Детсад №19, которым она руководила, считается показательным. Сюда, как правило, возили высоких чиновников, проводили семинары для обмена опытом. Передовое учреждение не раз становилось победителем районных соревнований, в том числе в 2018 году. О достижениях детсада часто писали госгазеты. П. награждалась грамотами рай- и облисполкома, была на районной Доске почета.

Владимир Кудрявцев, издатель независимой местной газеты «Вольны горад», узнав о задержании П., сравнил ее случай с другими громкими коррупционными делами Кричевского района: «Она не чувствовала земли под ногами, считала себя неприкасаемой, вот и поплатилась. Похоже, коррупционное дело Скоцкого ее ничему не научило».

Действительно, бывший генеральный директор ОАО «Кричевцементношифер» Леонид Скоцкий в 2013 году «погорел» на тех же поборах с премий подчиненных, как сейчас П. Получил 9 лет колонии усиленного режима.

В Кричеве уже после вступления в силу в 2015 г. нового закона о борьбе с коррупцией были осуждены за коррупционные преступления председатель «Молятичи-АГРО» Александр Радовский, директор коммунального предприятия «Водоканал» Юрий Рыбчинский, исполняющая обязанности главного бухгалтера агроколледжа Юлия Никитенко, директор центра творчества детей и молодежи «Крэчут» Лолита Сидорова и ее зам Ольга Михно. Однако следует отметить, что наказания за выявленные преступления были довольно мягкими – как правило, штрафы или приговоры с отсрочкой, осужденные неплохо трудоустраивались в городе. В местных госСМИ об этих судебных процессах не было написано ни строчки.

Власти не всегда давали ход расследованию подобных преступлений. В 2017 г. начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, подполковник милиции Игорь Вусик собрал достаточно доказательств, что начальник милиции Станислав Чуприн вымогал деньги с премий подчиненных, поставил в известность министра МВД Игоря Шуневича, но проверка установила только факт «нарушения дисциплины и ведомственных нормативных актов».