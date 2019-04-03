Le Temps: Российские госкомпании множат фараоновские проекты 6 3.04.2019, 15:59

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Фото: ТАСС

В России сильны феодальные пережитки.

"Избавившиеся от всякого контроля крупные российские госкомпании скоро будут с пренебрежением глядеть на экономику своей страны с высоты своих помпезных небоскребов", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps, (перевод - inopressa.ru) в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Для крупных российских госкомпаний настало время оптимизма и расточительности. Один за другим в течение нескольких недель банковский гигант "Сбербанк", космическая корпорация "Роскосмос", военно-промышленный конгломерат "Ростех" и железнодорожная компания РЖД объявили о строительстве своих новых штаб-квартир. Все они говорят о гигантских архитектурных проектах стоимостью в районе миллиарда швейцарских франков", - говорится в статье.

"Это также ответ столицы на небоскреб "Газпрома" в Санкт-Петербурге ("Лахта-центр" общей площадью около 400 тыс. кв.м и высотой 462 метра) и небоскреб "Ахмат Тауэр" в Грозном (высотой 435 метров)", - отмечает журналист.

"Количество средних и малых предприятий стремительно падает, а покупательная способность населения снижается уже пятый год подряд. Но когда экономика на две трети зависит от государства, крупные госкомпании имеют все шансы на успех, - указывает Le Temps. - И они дают об этом знать: "Строительство крупными российскими компаниями своих штаб-квартир - часто помпезных небоскребов - сочетает в себе два разнонаправленных тренда: с одной стороны, декларацию приверженности технологическим и архитектурным новшествам, с другой - средневековое утверждение своей мощи и могущества, воплощенных в XXI в. в стекле и бетоне", - издевкой говорится в редакционной статье ежедневной газеты "Ведомости".

"В российском обществе, где сильны феодальные пережитки, строительство новейших офисов нередко отражает амбиции собственников и топ-менеджмента, которые пытаются подобно графам и герцогам построить собственные замки, оставив впечатляющий след на земле", - продолжает автор статьи.

"Внутри власти настрой довольно оптимистичный, отмечает политолог Татьяна Становая, ссылаясь на основные макроэкономические показатели: несмотря на санкции, рост есть, пусть даже и невысокий (2,3%), инфляция - умеренная (4,3%), бюджет профицитный, а цена на нефть остается относительно стабильной, - передает автор статьи. - Благодаря дирижистский модели "госкомпании почти не имеют возможности проявить инициативу и в этих гигантских сооружениях видят удобный случай для повышения темпов роста", - продолжает Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik. И, самое главное, "политический контроль ослабел, и как следствие, эти стройки дают возможность наложить лапу на денежный ящик", добавляет она.