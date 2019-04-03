Витебских активистов будут судить за празднование Дня Воли 8 3.04.2019, 16:06

1,166

Братья Кийко около Ольгерда на БНР-101 первая.

Фото с vitebskspring.org

Братья Кийко сфотографировались с бело-красно-белым флагам возле памятника Ольгерду.

Накануне Дня Воли 24 марта витебские активисты Владимир и Ярослав Кийко почтили БНР-101 возложением цветов к памятникам князю Ольгерду и Владимиру Короткевичу, а также к памятной доске Василию Быкова и к мемориалу, установленному возле Успенского собора на месте захоронения невинно убиенных граждан. Все, что происходило во время возложения цветов, сотрудники милиции в штатском фиксировали на фото- и видеокамеры. Но в тот день никого не задерживали и не предупреждали, сообщает "Витебская Весна".

Через неделю на них составили административные протоколы по ч.1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь – "за пикет с использованием полотнища бело-красно-белого цвета".

Протокол на Ярослава Кийко составил милиционер Октябрьского РОВД г. Витебска Константин Ярошевский. Предъявил его Ярославу милиционер, который пришел к нему домой и представился участковым.

"Этот же самый милиционер, что приходил ко мне, заходил и к моему брату, но дома не застал. Тот говорил, что он его участковый, хотя мы с братом живем на разных улицах и участковые у нас разные. Через день этот милиционер ждал моего брата на выходе из театра. За полчаса до этого я разговаривал с братом по телефону, и тот сказал, что находится в театре. Поэтому я делаю вывод, что наши телефонные разговоры с братом прослушиваются", – рассказал "Витебской Весне" Ярослав Кийко.

"Власть легко подминает под себя и мораль, и закон, когда на кону стоит вопрос контроля за людьми, которые хотят чувствовать себя в своей же государстве полноценными гражданами. Даже если ты решил в воскресный праздничный день сфотографироваться с традиционным и никем не запрещенным флагом этой страны, ты уже попадаешь в разряд "несогласных", к сожалению..." – добавляет Ярослав.

Активисты с протоколами не согласились и давать объяснения отказались. Суд над ними состоится 11 апреля в 10.00 в здании суда Октябрьского района г. Витебска.