Игорь Смешко заявил, что не поддержит Петра Порошенко 4 3.04.2019, 16:17

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Игорь Смешко

Фото: УНИАН

Кандидат в президенты Украины считает, что действующий президент должен уйти в историю.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал кандидат в президенты Украины Игорь Смешко, передает censor.net.

"Дорогие мои друзья! Дорогие Избиратели, Волонтеры, Соотечественники! От всего сердца благодарен за Вашу поддержку и несокрушимую веру в светлое будущее мощной, экономически процветающей и демократической Украины!

Мы уже одержали нашу первую общую победу! Во-первых, мы сломали сопротивление олигархов и их СМИ, сломали лукавые утверждения заказных политологов и социологов о "непроходных рейтингах". Мы доказали, что украинцы не менее мудрый народ, чем другие европейские народы с устоявшимися демократическими традициями. Что украинцы также умеют голосовать на праймериз сердцем и умом, и тем самым открывать двери и запускать социальные лифты в большую политику новым профессиональным и моральным силам. Теперь это стало реальностью политической жизни и политической культуры Украины. Именно этот новый политический опыт навсегда войдет в историю и в новейшую политическую практику Украины. Без этого было бы просто невозможно разорвать старый замкнутый круг коррумпированной, кланово-олигархической и псевдополитической "элиты" при власти, которая правит Украиной все эти годы", - заявил Смешко.

"Во-вторых, почти один миллион двести тысяч избирателей (более 6% общего числа голосов), которые проголосовали за нашу программу, - это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, которая непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах.

Она же, через выборы в местные органы власти, станет основой для завершения процесса настоящей децентрализации и передачи реальных конституционных властных полномочий местным территориальным общинам. У меня нет сомнений: мы способны увеличить нашу поддержку в разы и сможем реально претендовать на крупнейшую парламентскую политическую фракцию в Верховной Раде нового созыва. Основанием для подобного оптимизма является то, что, в отличие от других партий, у нас есть собственная идеология и стратегия возвращения управляемости государству, реформирования политической системы, изменения модели экономики, настоящей децентрализации и восстановления верховенства права и прямого действия Конституции в Украине", - добвил политик.

"За неполных два месяца предвыборной кампании, с бюджетом 1 800 000 грн (которые вы сами, мои дорогие Избиратели и Волонтеры, собрали за это время), по критерию "время - вложенные средства - количество голосов" мы уже побили не только украинские политические рекорды, но и стали новой международной политической сенсацией. Мы победили не многомиллионной рекламой на телевидении и на билбордах (когда некоторые кандидаты декларировали "честность" и, одновременно, реально сотрудничали с олигархами), а именно собственными силами, откровенностью, верой и искренностью", - акцентировал Смешко

"В-третьих, мы никому и ничем не обязаны нашим успехом: ни действующей власти, ни нынешним ее псевдодемократическим "оппозиционерам". Наш успех и в дальнейшем будет базироваться только на собственных ресурсах, тяжелом труде и усилиях, на силе нашей общей веры и идеологии, а также на поддержке критически мыслящей, опытной и образованной части общества с борьбой за неуклонный рост в нем среднего класса. Мы никого из коллег по выборам не атаковали и какую-либо информацию компрометирующего характера не распространяли. Но. Ни одна обида и ложь в наш адрес во время этих выборов не останется без внимания закона. Авторам публичных обвинений и клеветнической информации придется познакомиться с нашими адвокатами и уже в судах доказывать свои "правдивые" тезисы", - заверил он.

"Обзывание "техническим проектом власти" оставляем на совести тех политологов и журналистов, которые придумали и активно распространяли эту ложь. Оценку им как "незаангажированным специалистам" даст общество. Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента.

Считаем, что Петр Порошенко, которые не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем. Относительно многочисленных вопросов - "как вы теперь распорядитесь своей электоральной поддержкой?". Отвечаю: Украиной и моими соотечественникам, избирателями и потенциальными сторонниками никогда не торговал и торговать не буду. Никаких должностей в правительстве не искал и не ищу, никаких переговоров на эти темы ни с кем не веду", - отметил Смешко.

"Моя цель остается неизменной: величие Украины, верховенство права, высокий профессионализм в органах государственного управления, реальная децентрализация, деолигархизация, демонополизация и деофшоризация Украины, преодоление системной коррупции власти, преодоление бедности и всесторонняя социальная поддержка наиболее незащищенных слоев населения. Крепкая экономика и прочная армия как основа государства. Еще раз подчеркиваю, по меньшей мере пять основных показателей -лакмусовых бумажек для проверки власти на эффективность - культура, образование, здравоохранение, экология и демография. Если эти показатели из года в год улучшаются, значит, власть не только профессиональная, но и патриотическая. Не улучшаются - власть", - констатировал он.

"Предвидя ваш вопрос относительно господина Зеленского, откровенно отвечаю: знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов - по обстоятельствам. За малейшее зло против вашей родины и вашей семьи. Ваше голосования, дорогие мои избиратели, уже запустило серьезные изменения в политической системе парламентско-президентской республики. Любой из двух оставшихся кандидатов в президенты не сможет полноценно править без поддержки со стороны Верховной Рады и принятия закона "Об импичменте", - уверен политик.

"Стиль правления одного кандидата нам уже известен. По стилю другого кандидата - пока это загадка для всех не только в Украине. Так что если не случится чуда с перевоплощением: в первом случае бизнесмена на государственника, во втором случае актера в реального исполнителя плана, стратегий, задумок, уже сформулированных и написанных лучшими государственниками и специалистами, которые еще остались в Украине, - крах этих двоих не без таланта личностей неизбежен. Как и внеочередные президентские выборы вскоре после парламентских", - акцентировал Смешко

"Дорогие мои Друзья, у нас все только начинается. Свято верю в нашу с вами Победу, возвращение наших земель и историческую миссию спасения не только родной Украины, но и, возможно впоследствии, заболевшей Европы. Мы обязательно победим. Наша Победа в силе нашей Веры и искренней Любви к Родине. Украина не заслуживает существующую олигархически-клановую азиатско-авторитарную систему государственного управления. Мы пришли, чтобы действительно реформировать наше государство. За счет индустриально-аграрной и инновационной модели экономики, экономического роста, восстановления верховенства права, укрепления обороноспособности и социальной справедливости, улучшения уровня жизни людей - мы вернем доверие к власти и гордость за нашу страну. Мы объединим вокруг себя лучшие интеллектуальные и патриотические силы нашего народа и превратим родную Украину в ведущую и процветающую страну Европы! Силу и Честь которой, уже никто и никогда не будет испытывать на прочность и ставить их под сомнение", - резюмировал Смешко.