Геннадию Федыничу вынесли первое предупреждение 3.04.2019, 16:47

Власти заявляют, что лидер РЭП «нарушил режим» отбывания «домашней химии».

– Другого решения я и не ждал. К сожалению, я убежден, что органы уголовно-исполнительной инспекции совершенно не интересует объективное состояние здоровья людей, которые отбывают наказание в виде «домашней химии», равно как и объективные обстоятельства, связанные с форс-мажором (смерть близких или помощь пожилым родственникам) - им главное зафиксировать нарушение, и желательно – не одно. Это объективная реальность, – отметил Геннадий Федынич в комментарии praca-by.info.

29 марта лидера профсоюза задержали дома двое сотрудников милиции и отвезли на освидетельствование. Дыхание в трубку показало то ли 1,3, то 1,5 промилле, однако взять на кровь для более точного анализа сотрудники отказались.

4 января РУВД Центрального района Минска установил Геннадию Федыничу режим отбывания “домашней химии”, согласно которому он не может находиться вне дома позже 19:00 в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания — 4 года. Сотрудники милиции во время всего срока контролируют соблюдение этих условий, т.е. могут прийти домой в любое время дня и ночи.