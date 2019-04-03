Венгрия, Ирландия и Польша эффективнее других стран мира борются с бедностью 3.04.2019, 16:56

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В исследовании рассматривалось 49 стран мира.

В Венгрии, Ирландии и Польше количество бедных снизилось за последние 50 лет заметнее, чем в других странах мира, согласно исследованию международного статистического центра Luxembourg Income Study. В Венгрии бедных стало на 32% меньше, в Ирландии – на 30%, а в Польше – на 29%, пишет "Европульс".

В основном эти страны добились таких успехов благодаря удачным государственным программам поддержки малоимущих – в основном это поддержка семей с детьми и пенсионеров. Несмотря на то, что выплат становилось больше, уровень цен в этих странах не поднимался, и в результате малообеспеченные люди получили возможность действительно лучше жить. Во многих странах, среди которых Нидерланды, Швейцария, Греция, Япония и Южная Корея, государственные программы поддержки бедных оказались не столь успешными.

В исследовании рассматривалось 49 стран мира, которым удалось снизить количество малоимущих за последние 50 лет.