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Беларусь возглавила рейтинг стран с самой зарегулированной торговлей

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  • 3.04.2019, 17:14

Наиболее «мягким» законодательством для ритейлеров названы Латвия, Литва и Эстония.

В тройку жестких по отношению к ритейлерам стран вошла также Россия и Италия, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Civitta.

«Проведенное нами исследование показало, что сектор розничной торговли в Беларуси является самым зарегулированным по сравнению не только со странами-соседями, но и с наиболее жестко регулируемыми странами ЕС. Мы отмечаем жесткость законодательства как в отношении открытия магазинов, так и в отношении операционной деятельности ритейлеров», — прокомментировали представители Civitta.

В компании напомнили: статистика показывает, что «существует прямая взаимосвязь между степенью регулирования и уровнем цен». «Нам представляется это важным моментом, особенно в контексте развивающихся экономик, население которых тратит существенную часть своих доходов на продукты питания. Мы полагаем, что Беларуси будет полезно обратиться к европейскому опыту: в большинстве стран мы наблюдаем либерализацию регулирования розничной торговли. Это в свою очередь оказывает положительное влияние не только на уровень цен, но и на уровень занятости населения», — отмечено в комментарии.


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