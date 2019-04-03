Спикер штаба Зеленского: Мы ни с кем объединяться не будем 2 3.04.2019, 17:22

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Дмитрий Разумков ответил на вопросы о кулуарных переговорах и пойдет ли Зеленский на дебаты.

Дмитрий Разумков — технолог и спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского. Разумков, в отличие от большинства членов команды, имеет право озвучивать позицию кандидата по разным вопросам — от стратегии победы на выборах до международных отношений. В интервью theБабелю он много рассказал о том, как Зеленский планирует возвращать Донбасс, какие страны считает союзниками и пойдет ли на дебаты с президентом Порошенко.

- Зеленский не отказался от дебатов, но сказал об определенных условиях — каких? Он пойдет на дебаты на «Суспільному»?

- Зеленский сказал, что готов к дебатам. Он это говорил, когда даже не знал, кто будет во втором туре — Тимошенко или Порошенко. Форму и место их проведения и все остальные организационные детали кандидат озвучит чуть позже.

- Звучали заявления, что Зеленский будет согласовывать участие в дебатах со своим гастрольным графиком. Я попыталась найти его гастрольный график…

[Перебивает]- Это немного искаженная информация. Он имел в виду, что из-за того, что его график как кандидата в президенты был загружен до 31 марта, он не смог попасть на дебаты в пятницу, 29 марта. На самом деле есть какой-то график, но он связан с его профессиональной деятельностью.

- Какой именно? Он поедет с концертами по стране?

- Думаю, что нет. Но я не сотрудник «Квартала». Нужно уточнить там.

- В день выборов много говорили о вашем с Тимошенко возможном союзе. Но на своей итоговой пресс-конференции она сказала, что не будет поддерживать Зеленского.

- Всю кампанию мы слышали, что Зеленский снимается то в пользу Юлии Тимошенко, то в пользу Петра Порошенко. Один из последних фейков — наше объединение с Тимошенко. Фейкометам надо думать, о чем они говорят. Их логика была следующая: президент — Зеленский, премьер — Тимошенко. Но Кабинет министров формирует коалиция. А партия «Слуга народа» пока еще не в парламенте. До осени. Фракция Юлии Тимошенко оставляет желать лучшего — она не может быть в новой коалиции. Поэтому даже сугубо технически премьерство Тимошенко невозможно.

Свою позицию по этому вопросу наш кандидат озвучил на брифинге после закрытия участков: мы ни с кем объединятся не будем, тем более — кулуарно. Как только такие процессы происходят, мы становимся в одну шеренгу с Тимошенко, Порошенко и другими. Идти по этому пути мы не будем.

- Но вам в любом случае во втором туре понадобится поддержка кандидатов, которые не победили. Вы будете призывать их поддержать Зеленского?

- Мы рады любой поддержке, но ничего обещать и раздавать за эту поддержку не будем.

- Михаил Саакашвили рассказал, что для победы во втором туре Порошенко привлек известного израильского политтехнолога. Какая у вас стратегия на этот 21 день?

- Такая же, какой была. Мы не будем перестраиваться и менять образ нашего кандидата. Это человек, который идет к своему избирателю с четкой и понятной позицией. Брать на вооружение методы оппонентов и поливать всех грязью мы не станем.

- После победы Зеленского в первом туре в соцсетях было очень много негативных отзывов о тех, кто за него голосовал. Чем вы это объясняете?

- Это истерия наших оппонентов и это страшная штука. Действующему президенту не мешало бы извиниться. Он называет треть избирателей страны марионетками одного из олигархов — это не ложится в канву европейского политического деятеля. Если гарант Конституции перед выборами говорит: «Или я, или Путин», а за него голосуют 15 процентов избирателей, то не могут ведь все остальные быть за Путина.

- Одна из главных претензий к вашему кандидату — многие не понимают и не слышали его позицию по ключевым для страны вопросам. Что вы планируете делать с Донбассом?

- Тут коротко не получится. На Донбассе есть четыре составляющих: дипломатическая, экономическая, информационная и военная. Любую войну можно закончить военным путем или дипломатическим. Что предлагаем мы? Бороться с РФ военным путем очень тяжело — это приведет к большому количеству смертей наших ребят на фронте. Поэтому оптимально будет давить на Россию санкциями. Базовый тут «нормандский формат», продолжением которого стали Минские договоренности. Отклоняться от них нельзя, к сожалению или к счастью. Они не так плохи, как их пытаются представить. Все санкционное давление на Россию связано именно с Минскими договоренностями.

Еще один вектор давления на Россию — это США. Их санкции и давление наиболее мощные. Еще одна важная для нас страна — Великобритания. После ситуации в Солсбери она заняла радикальную позицию по России и стала серьезным адвокатом Украины.

Что предлагает Зеленский? Развернуть Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума — США и Великобритании. Это позволит консолидировать эти векторы, которые я перечислил выше, в единый лазерный луч и направить его на Российскую Федерацию. Это может заставить Россию отказаться от своих агрессивных планов.

Второй базис в большой проблеме возвращения Донбасса — экономический. Очень важно, чтобы в стране было высокое качество жизни и хорошие экономические показатели. Это покажет оккупированным территориям, что Украина быстро развивается, и позволит модернизировать украинскую армию. Последнее, в свою очередь, приблизит нас к вступлению в ЕС и НАТО.

Еще один пункт — взаимодействие с нашими гражданами, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Они не понимают, что у нас происходит. Мы не рассказываем, что мы их ждем, что хотим вернуть эти территории, что толерантно относимся к тем, кто не замешан в войне и на чьих руках нет крови и военных преступлений.

Последний и самый важный пункт — это украинская армия. Мы должны ее модернизировать и развивать.

- Вы говорите общими словами, но что конкретно планируете делать? Повышать зарплату военным, к примеру?

- Модернизация армии. Сегодня говорят, что пять процентов ВВП должно выделяться на оборонку. Но в реальности на армию идет 2,5 процента ВВП. Остальные деньги уходят на МВД, СБУ и даже Генпрокуратуру. А 2,5 процента ВВП — это мало для страны, которая ведет войну. Второй момент — повышение социальных стандартов для военнослужащих. Это и соцпакет, и довольствие.

- Многие не понимают вашу позицию в вопросе языка. Вы будете продолжать курс Порошенко на украинизацию?

- Позиция Зеленского понятна: единственный государственный язык в Украине — украинский. Ко всем другим языкам нужно относиться толерантно и предоставлять возможность для их использования.

Если говорим о популяризации украинского языка, то Зеленский предлагает идти не методом кнута — ограничений или штрафов, а методом пряника. Можно создавать экономические условия, которые будут стимулировать производителей контента создавать продукцию на украинском языке. Так мы сделаем украинский еще более популярным.