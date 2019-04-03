За год количество белорусов, получивших вид на жительство в Польше, удвоилось 5 3.04.2019, 17:37

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Теперь белорусы вторая по величине группа иностранцев с документами, дающими право на долгосрочное пребывание в Польше.

По сравнению с 2017 годом количество наших соотечественников, переехавших жить в Польшу, увеличилось почти вдвое.

Теперь белорусы – вторая по величине группа иностранцев (после украинцев) с документами, которые дают право на долгосрочное пребывание в Польше.

Как сообщили "Белсату" в Управлении по делам иностранцев, большая часть (15 тысяч) получили постоянный вид на жительство по польским корням и карте поляка, владельцам которой проще получить польское гражданство.

Приблизительно 59% белорусов в Польше 20-39 лет, 23% – 40-59 лет, 14% моложе 20 лет.

Большинство белорусов живет в Мазовецком воеводстве – 7300 человек. На втором месте – Подляское – 4500 человек.

Приведенные выше цифры не включают людей, пребывающих в Польше на основании виз.