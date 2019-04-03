«Будзем разам»: хоккеисты сборной Беларуси призывают поддержать команду 11 3.04.2019, 18:04

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В социальных сетях запустили флешмоб в поддержку сборной Беларуси по хоккею.

Организаторы накануне матчей со сборной России призывают выкладывать фотоснимки с хештегом #Будзем_Разам.

- Хочешь попасть на куб и в телетрансляцию во время матчей сборных Беларуси и России? Поддержи нашу команду — покажи, что ребят любят во всех уголках большой страны! Выкладывай в соцсети фотографии с плакатом своего города и хештегом #Будзем_Разам! А 5 и 6 апреля приходи на "Чижовка-Арену" или включай "Беларусь 5", смотри специальный ролик со своим снимком и не жалей голоса ради победы над звездным соперником! — говорится в сообщении.

Товарищеские матчи пройдут 5 и 6 апреля.