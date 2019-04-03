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Бурбулиса повторно ввели в искусственную кому

  • 3.04.2019, 18:08
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Геннадий Бурбулис

Последние несколько дней врачи оценивали состояние экс-госсекретаря РСФСР как стабильно тяжелое.

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса повторно ввели в искусственную кому, заявил РБК Андрей Мальцев, администратор Народного университета «Ельцин университет», созданного Бурбулисом.

В ночь на 3 апреля сообщалось, что Бурбулис, которого перевезли на лечение из Екатеринбурга в Москву с подозрением на инсульт, пришел в сознание. До этого он также находился в состоянии искусственной комы. Последние несколько дней врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Бурбулис занимал пост первого зампреда правительства России в 1991–1992 годах. До этого — пост госсекретаря РСФСР. Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, которое оформило распад СССР.


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