Юнкер: ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit 1 3.04.2019, 18:23

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

ЕС не предоставит отсрочек по Brexit, если сделка не будет одобрена к 12 апреля

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit, если сделка не будет одобрена к 12 апреля. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

По его словам, "отсутствие сделки" в полночь 12 апреля является очень вероятным сценарием.

"Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, к которому я позаботился, чтобы Европейский Союз был готов", - сообщил он.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза.

"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", - цитирует слова Юнкера заместитель главы пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас написал в Twitter о заявлении Юнкера в Европарламенте, что тот сделает все, чтобы сделка с Британией была.

"На следующей неделе мы послушаем Терезу Мэй и решим, как поступить. Я буду работать до последнего, чтобы избежать "отсутствия сделки", которую поддерживают только те, кто хочет, чтобы ЕС и Великобритания были слабыми", - заявил Юнкер.

Напомним, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза на 10 апреля.

Добавим, в Лондоне тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест у парламента в Лондоне из-за задержки Brexit. Правоохранители задержали пятерых участников акции протеста. Двух участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия, одного - за нападение на полицейского, еще одного - за употребление алкоголя и нарушение общественного порядка.