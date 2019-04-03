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Главный таксист Минска, пока ждал амнистии, открыл бизнес-центр

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  • 3.04.2019, 18:30
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Фото: infoarenda.by

Бизнес-центр «Алмаз» расположен на улице Куприянова.

Хозяева группы компаний «Алмаз», объединяющей самую большую в Минске службу такси, недавно открыли одноименный бизнес-центр. Об этом tut.by рассказали информированные источники.

Бизнес-центр «Алмаз» расположен на улице Куприянова. В самом здании есть автомойка, диспетчерская станция, тренажерный зал, конференц-зал, отделение банка. «Здесь есть все условия для работы. Теперь в одном месте можно оплатить аренду, провести диагностику. И в зале позаниматься», — рассказали таксисты.

Застройщик также сдает в аренду помещения под офисы и торговлю сторонним организациям.

Напомним, летом 2017 года силовики задержали директора ООО «Такси Алмаз 7788» Виктора Пузикова. Они подозревали бизнесмена в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

Следствие же установило, что бизнесмен не отражал выручку, поступавшую от организаций-перевозчиков в виде наличных денег за оказанные диспетчерские услуги и аренду автомобилей такси.

В итоге Пузиков признал свою вину, раскаялся, активно содействовал следствию и добровольно возместил ущерб в размере 1,4 миллиона рублей. К бизнесмену была применена мера пресечения в виде залога.

В мае 2018 года Следственный комитет по Минску завершил расследование уголовного дела в отношении директора «Такси Алмаз 7788» и передал документы прокурору.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, бизнесмен подал ходатайство на имя правителя об освобождении от уголовной ответственности по правилам ст.88−1 УК. В настоящее время решение по нему еще не принято.


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