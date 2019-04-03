Почти у половины белорусов — повышенное давление 12 3.04.2019, 19:06

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У 45% белорусов — гипертоническая болезнь.

Более половины из них не принимают лекарства. Об этом сегодня в Национальном пресс-центре Беларуси рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения Батыр Бердыклычев.

Согласно европейским нормам, повышенное давление — это показатели выше 120/80. У 45% белорусов уже есть гипертоническая болезнь. И что беспокоит медиков — больше половины пациентов не принимают лекарства.

— Причины могут быть разные. Гипертоническая болезнь — это хроническое состояние. Человек должен принимать гипотензивные препараты (нормализующие артериальное давление. — Прим.) практически на протяжении всей жизни. Эти препараты достаточно дорогостоящие. Государство не компенсирует расходы на них. То есть человек должен пойти в аптеку и заплатить, и это постоянная статья расходов в его семейном бюджете. Только если человек перенес инфаркт или инсульт, в течение шести месяцев государство будет ему компенсировать стоимость этих препаратов. Или компенсация возможна при госпитализации. Конечно, то, что человек должен сам платить за лекарства, является одной из преград, — объяснил Батыр Бердыклычев, отвечая на вопрос tut.by.

Он добавил, что еще один барьер — то, что люди не говорят медикам о гипертонии, чтобы потом не было проблем с прохождением водительской комиссии:

— Они проходят медицинскую комиссию на получение водительского удостоверения с большими сложностями. Люди предпочитают просто не говорить своему врачу, что у них есть гипертония.

Еще один момент — неправильное отношение людей к своему здоровью.

— Небольшие цифры артериального давления — это не просто так. Год-два можно походить, но уже начинаются изменения в сосудах, развитие более серьезных хронических заболеваний, а главное осложнение — инфаркт и инсульт.

Со своей стороны Марина Щавелева, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, отметила, что многие начинают лечиться, а потом прекращают это делать. А фактор приверженности пациента к лечению — один из самых важных при гипертонической болезни.

Разовьется ли у человека гипертоническая болезнь, зависит не только от наследственности. Важную роль играет и образ жизни человека. Например, белорусы едят в сутки более 10 граммов соли, а нужно 5 граммов. А это тоже может привести к гипертонической болезни.

Кроме этого, влияет употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Все эти факторы риска актуальны и при развитии онкологических заболеваний, сахарного диабета и проблемах органов дыхания.