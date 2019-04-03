Зеленский хочет дебатов с Порошенко на НСК «Олимпийский»17
- 3.04.2019, 19:15
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Он дал оппоненту 24 часа, чтобы подтвердить участие.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил, что идет на дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко.
Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.
«Вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», - заявил Зеленский.
Кандидат заявил, что ждет Порошенко на НСК Олимпийский, дебаты должны состоятся перед народом Украины.
«Все каналы имеют право транслировать вживую, все журналисты имеют право присутствовать», - сказал Зеленский.
Также Зеленский потребовал, чтобы Порошенко публично заявил, что «дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником или клоуном, не с быдлом, а с кандидатом в президенты».