Зеленский хочет дебатов с Порошенко на НСК «Олимпийский» 17 3.04.2019, 19:15

4,225

Владимир Зеленский

Он дал оппоненту 24 часа, чтобы подтвердить участие.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил, что идет на дебаты с действующим президентом страны Петром Порошенко.

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

«Вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», - заявил Зеленский.

Кандидат заявил, что ждет Порошенко на НСК Олимпийский, дебаты должны состоятся перед народом Украины.

«Все каналы имеют право транслировать вживую, все журналисты имеют право присутствовать», - сказал Зеленский.

Также Зеленский потребовал, чтобы Порошенко публично заявил, что «дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником или клоуном, не с быдлом, а с кандидатом в президенты».