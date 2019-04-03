Долг Мадуро перед Россией решили засекретить 2 3.04.2019, 19:30

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Николас Мадуро

27 марта Венесуэла должна была перечислить РФ $100 млн.

Минфин РФ не будет раскрывать данные о платежах правительства Николаса Мадуро по долгу перед Россией, заявил в среду на форуме Московской биржи замглавы ведомства Сергей Сторчак, передает finanz.ru.

В марте Венесуэла должна была перечислить 100 млн долларов по межправительственному займу на 3 млрд долларов.

Поступили деньги или нет Москва сообщить не может: программа предоставления государственных кредитов является секретной, сообщил Сторчак.

«Все, что связано с отношениями между суверенным заемщиком и суверенным кредитором, не является публичной информацией, потому что это отношения двух суверенов, и чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», - пояснил он.

«Мы отношения двух суверенов в связи с привлечением, погашением, обслуживанием, реструктуризацией публично комментировать не будем», - цитирует замминистра РБК.

Позиция Минфина кардинально изменилась после того, как США ужесточили санкции против Венесуэлы, отрезав режим Мадуро от нефтедолларовой выручки государственной добывающей корпорации PDVSA, а также признали временным президентом председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуйдо.

В середине января Сторчак рассказывал, что долг Венесуэлы был реструктурирован. По данным Счетной палаты, неплатежи начались в 2017 году, когда Каракас просрочил перечисление примерно 1 млрд долларов.

Тогда же дефолт по внешним займам объявила PDVSA, а Мадуро посетил Москву с визитом, по итогам которого рассказал, что договорился о рассрочке займов еще на 10 лет.

В ноябре 2018-го Мадуро снова приезжал в Кремль и после переговоров с президентом Владимиром Путиным сообщил о готовности России вложить еще 6 млрд долларов в добычу в Венесуэле нефти и золота. В Москве готовы к тому, что обострение ситуации в Венесуэле приведет к проблемам с обслуживанием долга, говорил Сторчак в конце января.

«Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», - сетовал он.