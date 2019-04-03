Кто клоун? 6 Игорь Эйдман

3.04.2019, 19:48

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Игорь Эйдман

Повезло украинцам.

Российские пропагандисты пытаются высмеивать украинцев за то, что те проголосовали за "клоуна". Зеленский – профессиональный эстрадный и киноартист. А вот в Кремле сидит настоящий клоун-любитель, уже много лет потешающий и одновременно пугающий мир своими злобными скетчами.

К несчастью, выступая на мировой арене, он не ограничивается человеконенавистническими шутками. Это – настоящий клоун-маньяк из голливудских триллеров. На его счету десятки тысяч жертв агрессивных войн (в Украине, Сирии, Грузии) и террора (пассажиры сбитого малайзийского Boeing, Литвиненко, Немцов и т.д.).

Повезло украинцам. У них – актер-комик, а у нас – клоун-убийца.

Игорь Эйдман, Facebook