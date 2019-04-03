Беларусь – последняя из стран-соседей в рейтинге кибербезопасности
- 3.04.2019, 20:00
Беларусь заняла 69-е место в рейтинге кибербезопасности «Global Cybersecurity Index 2018».
Рейтинг составлен специалистами Международного союза электросвязи, передает «Белсат».
В прошлогоднем рейтинге наша страна была 39-й.
Из соседних с Беларусью стран Литва оказалась 4-й, Россия – 26-й, Польша – 29-й, а Латвия – 44-й. Украина находится на 54-м месте. Также нашу страну обгоняют такие члены СНГ, как Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.
Всего в список попали 175 стран. В тройку лидеров вошли Великобритания, США и Франция.
Согласно рейтингу, на конец 2018 года в мире интернетом пользовался 51,2% населения планеты.