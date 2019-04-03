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Беларусь – последняя из стран-соседей в рейтинге кибербезопасности

  • 3.04.2019, 20:00

Беларусь заняла 69-е место в рейтинге кибербезопасности «Global Cybersecurity Index 2018».

Рейтинг составлен специалистами Международного союза электросвязи, передает «Белсат».

В прошлогоднем рейтинге наша страна была 39-й.

Из соседних с Беларусью стран Литва оказалась 4-й, Россия – 26-й, Польша – 29-й, а Латвия – 44-й. Украина находится на 54-м месте. Также нашу страну обгоняют такие члены СНГ, как Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.

Всего в список попали 175 стран. В тройку лидеров вошли Великобритания, США и Франция.

Согласно рейтингу, на конец 2018 года в мире интернетом пользовался 51,2% населения планеты.


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