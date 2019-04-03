Радовану Караджичу отказали в пересмотре пожизненного приговора 3.04.2019, 20:03

Радован Караджич

Фото: AFP

В Гааге заявили, что обжалование срока пожизненного заключения невозможно.

Суд ООН в Гааге отклонил просьбу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича о пересмотре пожизненного приговора.

Как сообщает nv.ua со ссылкой на Balkan Insight, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов заявил, что обжалование срока пожизненного заключения невозможно.

"В уставе или правилах Механизма нет правовых оснований, на основании которых Караджич может обжаловать решение второй инстанции или его часть", - говорится в заявлении.

Напомним, что 20 марта суд ООН в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению.

Суд пересмотрел решение первой инстанции о признании его виновным в преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1990-х в пользу ужесточения приговора с 40 годов заключения до пожизненного.

Радован Караджич подал апелляцию на решение суда ООН об ужесточении приговора за военные преступления.

Караджича обвинили в так называемой "резне в Сребренице", где было уничтожено восемь тысяч мусульман, а также в осаде Сараево, жертвами которой стали десять тысяч человек.