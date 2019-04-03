Кочанова, Заяц и Русый снова посетили ферму, которая шокировала Лукашенко 1 3.04.2019, 20:13

Фото: belta.by

Кочанова презентовала новым руководителям ферму агрохолдинга «Купаловский».

3 апреля сессия Могилёвского областного совета поддержала назначение Леонида Зайца на должность председателя облисполкома. Его, а также нового помощника главы государства на Могилёвщине Михаила Русого представила руководитель администрации диктатора Наталья Кочанова. Они вместе посетили и Шклов, где сессия районного совета утвердила назначение нового председателя райисполкома Александра Титка.

Напомним, кадровые перестановки произошли после посещения в конце марта Александром Лукашенко Шкловщины. В агрохолдинге "Купаловский" он попал на "кладбище" сельхозтехники и увидел "обосранных коров". Своих должностей лишились глава агрохолдинга, председатель райисполкома, руководитель области. Позже были сняты министр сельского хозяйства Заяц и вице-премьер Русый (он курировал сельское хозяйство). Через несколько дней Лукашенко отправил их на работу на Могилёвщину. Поставлена задача из отстающих областей вывести её на лидирующие позиции.

Как информирует БелТА, в среду Наталья Кочанова, Леонид Заяц, Михаил Русый, Александр Титков поехали на ту же ферму, где Лукашенко возмущался условиями содержания коров ("Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная!"). Они проверяли, как выполняются поручения диктатора по наведению там порядка.

"Мы убедились, что здесь активно проводят работу по наведению порядка, — говорит Кочанова. — Жаль, что это не делают сразу... Только хотелось бы, чтобы это было не по принуждению, а люди сами понимали и старались исполнять свои должностные обязанности".