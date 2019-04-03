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БелЖД будет продавать билеты в вагонах прямо во время поездки

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  • 3.04.2019, 20:30
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Планируется, что новые правила продажи билетов заработают уже в мае.

Если это случится, то билет на поезд можно будет купить в поезде уже во время поездки.

В мае Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже проездных документов с электронной регистрацией, которые можно будет приобретать даже в пути следования, сообщает xpress.by.

Для этого надо оснастить вагоны мобильными терминалами контроля документов. Это позволит отказаться от бумажных ведомостей со списками пассажиров, купивших билет с электронной регистрацией.


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