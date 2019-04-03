БелЖД будет продавать билеты в вагонах прямо во время поездки

БелЖД будет продавать билеты в вагонах прямо во время поездки7
- 3.04.2019, 20:30
- 2,587
Планируется, что новые правила продажи билетов заработают уже в мае.
Если это случится, то билет на поезд можно будет купить в поезде уже во время поездки.
В мае Белорусская железная дорога планирует снять ограничения по продаже проездных документов с электронной регистрацией, которые можно будет приобретать даже в пути следования, сообщает xpress.by.
Для этого надо оснастить вагоны мобильными терминалами контроля документов. Это позволит отказаться от бумажных ведомостей со списками пассажиров, купивших билет с электронной регистрацией.