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У Порошенко заявили, что он не будет дебатировать с Зеленским на стадионе

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  • 3.04.2019, 20:32
  • 4,247
КОЛЛАЖ: РБК-УКРАИНА

Порошенко будет встречаться на телестудии, сказали в партии президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

Об этом заявила народный депутат от партии БПП Мария Ионова, передает “Громадське”.

"Поэтому мы говорим об этих дебатах... Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты ... а на стадион к нему (Зеленскому - ред.) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины, - ред.) и сыграть в футбол", - сказала Ионова.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко к участию в дебатах, однако назвал ряд обязательных условий. Первое условие Зеленского - дебаты должны проходить на стадионе НСК Олимпийский. Второе – дебаты могут транслировать в прямом эфире все телеканалы, все журналисты имеют право присутствовать на них.


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