16-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай установила рекорд Беларуси на 200 м на спине

16-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай установила рекорд Беларуси на 200 м на спине1
- 3.04.2019, 20:45
Пловчиха на 3,5 секунды превзошла прежний рекорд 12-летней давности.
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на дистанции 200 метров на спине. 16-летняя спортсменка на 3,5 секунды превзошла прежний рекорд, который был установлен в 2007 году, передает pressball.by.
На юниорском чемпионате Беларуси в Бресте Шкурдай показала время 2.10,58.
Прежний рекорд страны установила Александра Ковалева, показав на чемпионате мира-2007 время 2.14,09.