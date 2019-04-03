16-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай установила рекорд Беларуси на 200 м на спине 1 3.04.2019, 20:45

Анастасия Шкурдай

Пловчиха на 3,5 секунды превзошла прежний рекорд 12-летней давности.

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на дистанции 200 метров на спине. 16-летняя спортсменка на 3,5 секунды превзошла прежний рекорд, который был установлен в 2007 году, передает pressball.by.

На юниорском чемпионате Беларуси в Бресте Шкурдай показала время 2.10,58.

Прежний рекорд страны установила Александра Ковалева, показав на чемпионате мира-2007 время 2.14,09.