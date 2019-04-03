Половина прибыли «Газпрома» оказалась бухгалтерским «миражом» 3 3.04.2019, 20:50

3,195

Из рекордных 933 млрд рублей 456 млрд - переоценка акций «Газпром нефти».

Почти половина от рекордной прибыли «Газпрома», о которой холдинг сообщил 2 апреля в отчете по российским стандартам, не подкреплена реальным денежным потоком и является по сути бухгалтерским миражом, передает finanz.ru.

Согласно отчетности по РБСУ, «Газпром» в 2018 году нарастил более чем в 9 раз и заработал 933 млрд рублей, установив новый исторический рекорд, который оказался на 51 млрд рублей выше предыдущего, показанного в 2011 году (882 млрд рублей).

Из итоговой суммы, впрочем, 48%, или 456,3 млрд рублей принесла «бумажная» прибыль от переоценки акций «Газпром нефти».

«Газпрому» принадлежит 95,7% нефтяной компании, капитализация которой составляет около 1,5 триллионов рублей. За 2018 году акции «Газпром нефти» подскочили на МосБирже на 42% - с 244,4 до 346,7 рубля за штуку.

Без учета этого фактора газовый холдинг по РСБУ заработал бы 477 млрд рублей, что, впрочем, почти в 5 раз выше показателя 2017 года (100,3 млрд рублей).

Помимо внеоперационных факторов, «Газпрому» помог рост средних цен на газ, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Впрочем, более объективно финансовую картину по «Газпрому» отражает отчетность по международным стандартам, которую холдингу еще предстоит опубликовать, добавляют они.

Напомним, статистической уловкой оказались и данные о рекордном экспорте российского газа в 2018 году.

Чтобы отчитаться о преодолении планки в 200 млрд кубометров, взятие которой глава «Газпрома» Алексей Миллер публично анонсировал прошлым летом, компании пришлось продать около 5 млрд кубометров газа самой себе, выяснил «Интерфакс», проанализировав данные газовых операторов Европы.

Покупателем в сделке на 1,2 млрд евро, спешно заключенной 27 декабря, стала дочка «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading. Без учета этого объема суммарный экспорт «Газпрома» вместо рапортованных 201,7 млрд кубометров составил бы 196,8 млрд кубов, что лишь на 1,2% (2,2 млрд кубометров) выше показателя за 2017 год.

В текущем году, согласно прогнозу Миллера, экспорт газа будет «не ниже», чем в прошлом - около 200 млрд кубометров. В марте, по оперативным данным, поставки рухнули на 18%, а за первый квартал - на 10,2%.