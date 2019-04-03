Экономист: Лукашенко уже не способен даже обещать увеличение доходов 7 3.04.2019, 21:09

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Диктатору самому не очень интересны какие-то инновации.

Экономист Сергей Чалый в интервью «Радыё Свабода» объяснил, почему даже в предвыборный год зарплаты не будут существенно повышаться.

«Желание, конечно, есть. Но мы видим, как не первый уже год не получается «святая» цифра — тысяча рублей среднего заработка. Несмотря на рост доходов населения последние два года — но это восстановительный рост, после спада 2015-16 годов.

С другой стороны, изменилась структура экономики по сравнению с 2010 годом, когда последний раз власти занимались такими вещами — накачиванием заработка. Ведь в 2015-м выборы прошли вообще без программы, без «раздачи слонов».

Доля государственной экономики, которая обеспечивает выполнение этих указаний, постоянно сокращается, и финансовое положение государственных предприятий постоянно ухудшается. То есть той экономики, которой можно «приказать» — становится все меньше. А частные предприятия вынуждены определять зарплату, исходя из возможностей рынка труда и рынка сбыта. С учетом макроэкономической ситуации нынешний заработок имеет тот равновесный уровень, который только и может быть.

Правительство, кстати, когда составлял планы на этот год, то говорило только о повышении зарплат бюджетникам, причем прежде всего бюджетникам с малыми доходами. Плюс пенсионеры. То есть возможностей для фронтального роста зарплат для всех нет. Вообще-то, может это и хорошо.

Кстати, заявление «не надо затягивать пояса» показывает, что Лукашенко уже не способен даже обещать увеличение доходов, а в качестве лозунга выделяется — «мы не сделаем никаких действий, которые приведут к падению ваших доходов». Под такими «действиями» понимаются любые экономические реформы, которыми пугает население Лукашенко.

Чтобы объяснить, почему же доходы не растут, используется риторика, что все необходимые решения Лукашенко уже принял, три директивы подписал — осталось только все это выполнять. Но почему не выполняется? — потому что есть волокита и бесхозяйственностью. И эта песня будет транслироваться в избирательный период. Мол, он сделал все, что мог, и все, что нужно, но на местах плохие исполнители это все саботируют.

Ему самому не очень интересны какие-то инновации. Если ты слишком долго у власти — начинаешь думать о себе как об исторической фигуре. И все проекты, которые готовятся официальной пропагандой из серии «25 лет белорусского государственности» (которая почему-то отсчитывается с 1994 года) — все они говорят: «А давайте посмотрим на длительный горизонт».

И для Лукашенко сейчас признать необходимость реформ — это признать, что до сих пор шли в тупик. Или, по крайней мере, в неправильном направлении. А чем дольше человек у власти, тем сложнее ему говорить, что прежний путь был в неправильном направлении. Отсюда и его ответы, что никаких стратегических ошибок не было, что никаких реформ не нужна — а надо, чтобы каждый на своем месте делал свою работу. Но это неправда, так как проблема у нас системная. И чем дальше, тем сложнее ему будет думать о реформах, так как образа будущего нет».