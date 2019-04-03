Погранслужба Украины: Наемник РФ из бандформирования «Восток» задержан после выдворения из Беларуси 4 3.04.2019, 21:26

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иллюстационное Фото: УНИАН

Из Беларуси боевик был выслан с запретом въезда сроком на 10 лет.

Пограничники задержали боевика НЗФ "Восток", высланного с территории Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Ночью на территорию Украины якобы за совершение административного правонарушения на территории Беларуси правоохранители сопредельного государства выслали гражданина Украины с запретом въезда сроком на 10 лет. Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий оперативники Госпогранслужбы выяснили новые факты в отношении этого гражданина.

В частности, учась в Украине он имел возможность получить в т.ч. и приличное образование за рубежом, а также защитил там диссертацию и получил степень доктора политических наук. Долгое время работал по специальности.

Однако в 2014 году он прибыл в г. Донецк пересекая границу с РФ и вступил в ряды пророссийских боевиков. Согласно баз данных сайта "Миротворец" мужчина был заместителем командира НЗФ "Восток", и сотрудником "МГБ ДНР" по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции "ДНР", обеспечение политической и юридической безопасности участников переговорного процесса.

"Поняв бесперспективность своего пребывания в НЗФ, он выехал в Республику Беларусь через территорию России. Пытаясь устроиться на работу в Беларуси разместил объявление на одном из интернет ресурсов, где в частности, указал на свой опыт работы в качестве заместителя командира батальона "Восток" по особо важным делам. Правоохранители соседнего государства не оценили боевые заслуги мужчины и выслали его за пределы страны", - говорится в сообщении.