В Беларуси определены сроки вступительной кампании
- 3.04.2019, 21:33
Установлены сроки приема документов в высшие учебные заведения.
Постановлением Минобра РБ от 19 марта 2018 года №29 определены сроки проведения грядущей вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Информацию распространяет Национальный правовой интернет-портал.
Итак, установлены сроки приема документов:
с 12 по 17 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;
с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.
Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:
с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;
с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
с 12 июля по 4 августа — в иных УВО.
Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, срок подачи документов — с 12 по 14 июля.
Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:
с 18 по 21 июля — в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
с 18 по 24 июля — в иных УВО;
в УВО сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).
Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета:
по 24 июля — в учреждениях образования «Военная академия Республики Беларусь», «Институт пограничной службы Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
по 28 июля — в иных государственных УВО (кроме заочной формы);
по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов:
по 2 августа — в учреждениях образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;
по 3 августа — в учреждениях образования «Белорусская государственная академия искусств», «Белорусская государственная академия музыки», «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;
по 6 августа — в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);
по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.
Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов. Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранцев и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в РБ для получения разрешений на временное или постоянное проживание.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.