В Беларуси определены сроки вступительной кампании 3.04.2019, 21:33

Установлены сроки приема документов в высшие учебные заведения.

Постановлением Минобра РБ от 19 марта 2018 года №29 определены сроки проведения грядущей вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Информацию распространяет Национальный правовой интернет-портал.

Итак, установлены сроки приема документов:

с 12 по 17 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в иных УВО.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, срок подачи документов — с 12 по 14 июля.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 18 по 21 июля — в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 18 по 24 июля — в иных УВО;

в УВО сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета:

по 24 июля — в учреждениях образования «Военная академия Республики Беларусь», «Институт пограничной службы Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

по 28 июля — в иных государственных УВО (кроме заочной формы);

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов:

по 2 августа — в учреждениях образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

по 3 августа — в учреждениях образования «Белорусская государственная академия искусств», «Белорусская государственная академия музыки», «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

по 6 августа — в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов. Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранцев и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в РБ для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.