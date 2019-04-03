Конгресс США потребовал полную версию доклада о «российском следе» 3.04.2019, 21:40

Доклад Мюллера был передан в офис генерального прокурора 22 марта.

Юридический комитет палаты представителей Конгресса США затребовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. За выдачу соответствующей повестки проголосовали 24 конгрессмена, против высказались 17, передает svoboda.org.

Решение позволит председателю комитета Джероллу Надлеру вызвать для дачи показаний пятерых бывших помощников президента США Дональда Трампа. В том числе бывших советников – Стива Бэннона и Дональда Макгана.

Как отмечает Reuters, повестка может вызвать противостояние между Конгрессом и Минюстом. Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что опубликует доклад Мюллера, но в середине апреля, а не до второго апреля, как этого требовало демократическое большинство конгресса. Сейчас предполагается, что доклад будет опубликован без содержащихся в нём секретных данных. Это не устраивает как демократов, так и многих республиканцев.

Доклад Мюллера о результатах расследования "российского следа" был передан в офис генерального прокурора 22 марта.

О завершении расследования вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году 24 марта проинформировал генпрокурор США. Уильям Барр в своём письме указал, что Мюллер не обнаружил фактов нарушения законов Трампом. При этом следователи установили два основных эпизода российского вмешательства – распространение дезинформации в социальных сетях в нарушение закона, а также хакерские атаки, в результате которых, в частности, была похищена документация с сервера Демократической партии.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в начале августа 2017 года. С начала работы группа Мюллера предъявила более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых – граждане России. Шестеро – бывшие советники президента США Дональда Трампа: бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, бывший глава избирательного штаба Пол Манафорт, бывший заместитель главы избирательного штаба Рик Гейтс, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн и бывший советник Трампа Роджер Стоун.