Анастасия Лавринчук представит Беларусь на «Мисс Мира-2019» 1 3.04.2019, 21:45

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Анастасия Лавринчук

В конкурсе примут участие порядка 130 стран.

"II Вице-мисс Беларусь" Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе "Мисс Мира-2019", сообщили interfax.by в пресс-службе Национальной школы красоты.

"Мисс Мира" - старейший и самый престижный конкурс красоты. В нем ежегодно принимают участие порядка 130 стран. Шоу 2019-го года состоится в Таиланде. С ноября по декабрь участницы будут бороться за корону, которую во время гала-финала новой королеве передаст "Мисс Мира-2018" мексиканка Ванесса Понсе де Леон.

В этом году Беларусь на соревновании представит "II Вице-мисс Беларусь-2018" Анастасия Лавринчук. Девушка родом из Минска. Является студенткой 2 курса Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Увлекается чтением книг и самообразованием. Гордится тем, что окончила гимназию со средним баллом "10".

"Учеба занимает большую часть моего времени. Стараюсь совмещать ее с подготовкой к конкурсу", - поделилась Анастасия в интервью телеканалу ОНТ.

Также она рассказала, каким предметам она сейчас уделяет внимание. "В первую очередь это английский язык. Участницы общаются на английском языке между собой и с организаторами. Если девочка не знает английского языка, то это большой камень преткновения. Дефиле, потому что там будут промежуточные конкурсы, например, конкурс "Топ-модель". Постановка речи, подача себя, голос – это тоже важно. Да, девочка может быть красивой и умной, но если она не сможет раскрыть себя и показать, никто ее даже не заметит", - отметила она.

К "Мисс Мира" также предстоит изготовить сценические наряды, поставить творческий номер, народный танец, снять презентационные видеоролики. Подготовиться к соревнованию участнице помогает Национальная школа красоты.

Большое внимание на "Мисс Мира" уделяется и благотворительной активности. Примером в добрых делах для Анастасии являются ее родители. На протяжении многих лет семья регулярно посещает детские дома и оказывает им поддержку. Девушка старается участвовать в благотворительных акциях. Например, недавно она сопровождала ребят с инвалидностью на особенном показе мод "Цветные сны", а также выступила в "Red Dress" - мероприятии, которое также преследует благую цель - средства от продажи билетов всегда направляются на помощь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Какими качествами должна обладать "Мисс Мира"? Есть такие два понятия: быть и казаться. Настоящая "Мисс Мира" должна быть и доброй, и красивой, и заниматься благотворительностью. Это должно идти от сердца. По словам Маши Василевич (прим. представительницы Беларуси на конкурсе в 2018 году) организаторы большое внимание уделяют девочкам. Есть много собеседований, много этапов, чтобы определить ту самую, в которой и ум, и красота в идеальной комбинации", - считает А.Лавринчук.

Беларусь на самом престижном конкурсе красоты добивалась значительных успехов. В прошлом году "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич вошла в ТОП-5 "Мисс Мира" и завоевала титул самой красивой девушки Европы. Также белоруску высоко оценили и в промежуточных этапах. Она попала в ТОП "Мисс топ-модель" и "Мисс спорт". Ей одной из немногих предложили сольно исполнить национальный танец в финале шоу.