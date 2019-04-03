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СМИ: На пути 5G в Польшу встала Россия

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  • 3.04.2019, 21:51
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Польша и Литва намерены вместе договариваться с Россией о доступе к частоте для 5G.

Издание Rzeczpospolita пишет о том, что во второй половине 2020 года в Польше должна появиться сеть 5G. Хотя некоторые операторы заявляют о том, что якобы уже почти на нее перешли или готовы предложить такую услугу клиентам. Однако, отмечает газета, это всего лишь маркетинговые игры. Надо еще ждать — год с лишним, передает «Радио Польша».

Для того, чтобы сеть 5G заработала, нужно, чтобы у операторов появились соответствующие частоты, а Бюро электронной связи Польши только лишь объявило первый тендер.

Мобильные операторы должны будут пользоваться среди прочих частотой 700 Мгц. Однако для этого необходимо будет подписать соглашение с Россией. Без этой договоренности польская сеть будет ощущать помехи со стороны российской.

В переговорах с Россией, как отмечает издание, может помочь Литва. Литва и Польша могут вместе вести переговоры с одной стороны, а Россия с другой. Почему нужно получать согласие России? Оказалось, что РФ первая «забронировала» введение частоты 700 Мгц в Международном телекоммуникационном союзе.


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