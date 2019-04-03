Родионов покинул БАТЭ 3.04.2019, 22:01

Виталий Родионов

Виталий Родионов оставил пост спортивного директора борисовского клуба.

Сегодня БАТЭ покинул спортивный директор Виталий Родионов, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист до прихода на эту должность почти 12 лет – с 2006-го по 2017-й – выступал за «желто-синих» на позиции нападающего.

Провел за борисовчан 400 матчей, в которых забил 161 мяч. Неоднократно являлся лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, признавался лучшим игроком страны. С БАТЭ футболист выигрывал 12 раз чемпионский титул, трижды Кубок Беларуси и 6 раз Суперкубок Беларуси.