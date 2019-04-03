Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 3.04.2019, 22:06

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Майк Пенс

Фото: Getty Images

Сделка Анкары и Москвы «подрывает альянс» Турции и НАТО, заявил вице-президент США.

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой. Об этом американский чиновник заявил на мероприятии Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает РБК со ссылкой на Reuterts.

«Турция должна сделать выбор: хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном в истории военном альянсе или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?» — заявил Пенс.

Накануне о том, что Вашингтон надеется урегулировать спор с Анкарой по поводу российских зенитных ракетных систем, говорил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. По его мнению, стороны смогут найти выход из ситуации, и Соединенные Штаты в итоге уговорят Турцию приобрести американскую систему обороны Patriot вместо С-400.

При этом еще два месяца назад, в феврале, турецкий лидер Реджеп Эрдоган утверждал, что отказываться от сделки с Москвой Анкара не собирается.

Соглашение о поставках Россией в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд стороны заключили в декабре 2017 года. Спустя еще год стало известно: купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд Анкаре предложил Вашингтон. Источник газеты Hürriyet в администрации Белого дома при этом отмечал, что если Турция не откажется от покупки С-400, США могут ввести против нее санкции. Сделка с Россией, по его словам, будет противоречить санкционному закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).

Также в Минобороны США утверждали, что российские С-400 несовместимы со стандартами альянса. На то, что эти комплексы не смогут интегрироваться в противовоздушную оборону НАТО, неоднократно указывали в Вашингтоне и Брюсселе, а глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял: подобный шаг со стороны Анкары является вызовом.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, реагируя на это, отмечал: если США потребуют аннулировать контракт о поставке С-400, республика, скорее, откажется от Patriot.