Солдат, сбежавший из части в Печах, проходит медобследование 2 3.04.2019, 22:17

фото с сайта onliner.by

Расследованием дела занимается СК.

Солдат срочной службы, который на 10 дней сбегал из части в Печах, проходит медобследование.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

18-летний Александр Невмержицкий сбежал из части 19 марта. Поиски дали результат только 29 марта. Солдата задержали в поселке Дорожный Смолевичского района, в 26 километрах от части.

Пресс-служба Минобороны информировала, что "по предварительным данным, самовольное оставление части не связано с какими-либо противоправными действиями в отношении этого военнослужащего". Через два дня после побега командиром воинской части было возбуждено уголовное дело, статья — "Самовольное оставление части или места службы".

Расследованием дела занимается управление Следственного комитета по Минской области. Теперь солдат проходит военно-врачебную комиссию, его обследуют медицинские работники. Следствие проводит "комплекс следственных и процессуальных действий" с целью выяснения причин и обстоятельств, которые заставили парня решиться на побег.