О достижениях Путина

О достижениях Путина1
- 3.04.2019, 22:23
Стараниями Путина Россия сбросила маску цивилизованного государства.
Уважаю его за неоспоримые заслуги перед человечеством, а именно:
1. Путин вдохнул новую жизнь, фактически, возродил НАТО, которой грозила медленная деградация.
2. Путин возродил украинскую нацию, её самосознание. Ещё недавно украинцы протестовали против захода американских военных кораблей с визитом вежливости в украинские порты. Сегодня они требуют присутствия кораблей НАТО в Чёрном море на постоянной основе.
3. Стараниями Путина Россия сбросила маску цивилизованного государства и показала миру звериный оскал, страдающего ресентиментом политического импотента.
4. Путин с коллегой Гундяевым вызвал неприятие РПЦ у значительной части населения, поощряя пропаганду махрового средневекового невежества.
5. Путин довёл передовую российскую экономику до такой степени развития, что приходится отчаянно бороться с перепроизводством товаров с помощью бульдозеров.
6. Путин ликвидировал все ненужные государственные институты, оставив только департамент “расхищений и раздач”.
7. Ну, а когда Путин развалит Российскую империю, то уже никому не будет интересно, за что я его презираю.
Абрахам Майвин, kasparov.ru