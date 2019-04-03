О достижениях Путина 1 3.04.2019, 22:23

Фото: AFP

Стараниями Путина Россия сбросила маску цивилизованного государства.

Уважаю его за неоспоримые заслуги перед человечеством, а именно:

1. Путин вдохнул новую жизнь, фактически, возродил НАТО, которой грозила медленная деградация.

2. Путин возродил украинскую нацию, её самосознание. Ещё недавно украинцы протестовали против захода американских военных кораблей с визитом вежливости в украинские порты. Сегодня они требуют присутствия кораблей НАТО в Чёрном море на постоянной основе.

3. Стараниями Путина Россия сбросила маску цивилизованного государства и показала миру звериный оскал, страдающего ресентиментом политического импотента.

4. Путин с коллегой Гундяевым вызвал неприятие РПЦ у значительной части населения, поощряя пропаганду махрового средневекового невежества.

5. Путин довёл передовую российскую экономику до такой степени развития, что приходится отчаянно бороться с перепроизводством товаров с помощью бульдозеров.

6. Путин ликвидировал все ненужные государственные институты, оставив только департамент “расхищений и раздач”.

7. Ну, а когда Путин развалит Российскую империю, то уже никому не будет интересно, за что я его презираю.

Абрахам Майвин, kasparov.ru