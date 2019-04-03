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И вся страна идет чистить коровники

  • Светлана Метёлкина, «Салiдарнасць»
  • 3.04.2019, 22:32

Даже интересно, именно на такой эффект рассчитывал Лукашенко, когда устраивал разнос в «Купаловском»?

С момента, когда тонкая душевная организация Александр Григорьевича была потревожена видом обоср…ной коровы, прошла всего неделя, а уже столько всего сделано по улучшению жизни крупного рогатого скота, что диву даешься.

Ради коровьего счастья сняли целого министра и вице-премьера. Вот она сила коровьего стула! И неважно, что этих же товарищей поставили курировать все процессы жизнедеятельности Могилевской области и ее рогатых обитателей, главное же — движуха.

Завели также уголовное дело на должностных лиц, которые причинили ущерб и «не обеспечили надлежащие условия хозяйствования и производственную дисциплину». Теперь на их местах новые ответственные люди. Они уж точно наведут дисциплину среди коров и объяснят им, что какать в присутствии президента непозволительно.

Правда, пока обеспечивали счастье скоту, неожиданно выяснилось, что люди от этого становятся не очень счастливыми, а некоторые и вовсе умирают в попытке сделать красиво коровам и президенту.

Но разве это кого-то останавливает? Вот сотрудников Воложинского райисполкома отправили чистить коровники. Как им это объяснили? «Никак, просто поставили задачу», — объясняет «счастливчик». И с горечью добавляет, что если бы хотел заниматься подобными сельхозработами, то сразу бы и устроился в хозяйство.

Ага, чего захотел! Работать в соответствии со своими прямыми обязанностями у нас в принципе недопустимая роскошь. Даже сам президент себе такого не позволяет. Поэтому, очевидно, и инспектирует фермы. Увидел обоср…ную корову — и вся страна идет чистить коровники. Обнаружил неэффективные предприятия — и всё правительство получило себе по предприятию.

Хотелось бы, конечно, чтобы и на людей кто-то в этой стране обратил внимание. Ну да разве мы можем тягаться с немытыми коровами?

Светлана Метёлкина, «Салiдарнасць»


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