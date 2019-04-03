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В Минске доцент университета учится на медбрата, чтобы прожить до 100 лет

  • 3.04.2019, 22:53
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Самый взрослый студент минского медицинского колледжа рассказал, как в 72 года пришел к своей мечте детства.

- Я пришла на лекцию к Владимиру Игнатьевичу Сергееву, который работает на факультете социокультурных коммуникаций БГУ, чтобы увидеть в работе человека, о котором студенты пишут в отзывах с такой симпатией: «Думаю про Сергеева В.И. - и сразу улыбка на лице появляется!», «Интересно преподносит предмет. Владеет аудиторией полностью», «И расскажет по теме, и настроение поднимет, и жить научит».

Преподает действительно живо, атмосфера на занятиях дружеская. Но это по пятницам он преподаватель дискретной математики и математической логики, а в остальные будние дни, закончив работу, спешит на занятия в минский медицинский колледж. Здесь он, почтенный 72-летний доцент кафедры информационных технологий, заведующий учебной лабораторией, кандидат технических наук - рядовой учащийся, будущий медбрат, пишет журналистка kp.by.

Владимир Сергеев - самый взрослый учащийся за всю 110-летнюю историю минского медицинского колледжа.
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Откуда у него столько сил, чтобы после полного рабочего дня ехать через полгорода, учить эту латынь и прочие медицинские дисциплины, сдавать экзамены? Спрашивать об этом энергичного худощавого улыбчивого человека, который выглядит лет на 25 моложе своего возраста, даже неловко. Поэтому начнем с банального: зачем состоявшемуся человеку это надо?

- У меня было две мечты в жизни - стать артистом и врачом. Первую я отчасти реализовал: занимался музыкой в школе, играл на домре, выступал 10 лет с вокальными сольными концертами. Да и преподаватель - это тоже отчасти артист. Перед аудиторией я не должен показать, что я уставший, адекватно реагировать на нештатные ситуации.

- А почему музыка так и не стала профессией?

- Из-за дважды сломанной в детстве правой руки путь в музыкальное училище мне был закрыт. И это была трагедия. А отец, который прошел Великую Отечественную войну штурманом на бомбардировщике, а в 1935 году окончил Витебский кинотехникум, хотел, чтобы я пошел по его техническим стопам.

Но в Витебске, где мы жили, после семилетки выбор учебных заведений был невелик: станкоинструментальный техникум, что меня совершенно не привлекало, и техникум связи, в который я и поступил в итоге. По математике у меня всегда были высокие оценки, а по русскому языку - слабовато. Перед поступлением с матерью два месяца ежедневно писал из книг диктанты. В результате сдал экзамен на 4. Поступил и закончил техникум с красным дипломом. Это была моя цель, чтобы потом поступить в институт, сдав вступительный экзамен только по профилирующей дисциплине на отлично.

Преподаватель Владимир Сергеев умеет увлечь аудиторию.
Фото из личного архива героя публикации

«Пою для себя и думаю, что найду себе место в ретрокафе»

Первый раз медицина появилась в жизни молодого выпускника техникума связи во время его производственной практики в 1966 году. Владимира направили в г. п. Ружаны Брестской области, где он жил у тети. Ее муж, заслуженный врач БССР, работал хирургом. Он и допустил любознательного племянника сначала к своей большой библиотеке медицинской литературы, а потом взял с собой в операционную.

- Там я понял, что мне нужна медицина, - рассказывает Владимир Игнатьевич. - Я видел, как удаляли аппендицит, как проводили патологоанатомическую экспертизу. Ничто меня не испугало. Я воспринимал все, что делалось, как эксперимент. Дядя показал такие вещи, о которых я и сейчас ребятам рассказываю. Например, о том, что курить нельзя, потому что легкие курильщика действительно покрываются слоем дегтя, и толщиной не один миллиметр.

После этого я всерьез решил поступать в медицинский. Но отец сказал: «Я инвалид второй группы, еле работаю, я не смогу тебя учить…»

Учиться я смог только заочно. Поступил во Всесоюзный электротехнический институт связи в Москве по специальности «инженер-радиотехник», а работал в техникуме, который закончил.

Однажды набрался храбрости и приехал в Минск на прослушивание в консерваторию. Подготовил вечернюю серенаду Шуберта «Песнь моя летит с мольбою…» (Владимир Игнатьевич напевает, демонстрируя прекрасный вокал. - Ред.) и романс П.И. Чайковского «Средь шумного бала». Комиссия меня прослушала, посоветовали в музучилище поступать. Но на это времени уже не было. Это не помешало мне выступать самодеятельно на разных концертах. В 1970 году даже стал дипломантом городского конкурса самодеятельного искусства в Витебске. Теперь я пою для себя и думаю, что еще найду себя в вокале обязательно в каком-нибудь ретрокафе.

«Общение с моими одногодками меня приводит в шок»

После института Владимир Сергеев закончил аспирантуру в Институте электроники АН БССР и ушел в науку на 25 лет. Но финансовый кризис в начале 90-х, который больно ударил по научной интеллигенции, снова организовал ему встречу с медициной. Владимир Игнатьевич устроился на год в приемное отделение 3-й клинической больницы им. Клумова ночным санитаром по совместительству.

- Я сейчас столько знаю, что, уверен, сегодня мог бы продлить жизнь матери. Она умерла в 1976 году от рака желудка. С этого момента я стал изучать, что такое онкология, много читал, собрал библиотеку книг по медицинским вопросам и оздоровлению. Единственное, чего мне не хватало, - медицинского образования, - рассказывает Сергеев. - Заочного или вечернего обучения в медицине нет, а на стационар у меня уже времени-то и нет. И тут случайно узнаю, что в Минском государственном медицинском колледже, что на Долгобродской, открыт набор на вечернее, правда, только на специальность «сестринское дело». Платно. Но заплатить 1,4 тысячи рублей в год я могу, пока работаю.

Сдавать вступительные экзамены Сергееву не пришлось - благо у него в аттестате был высокий средний балл, по которому и зачисляли в колледж. Но дальше никаких поблажек.

На практических занятиях будущий медбрат пока учится делать инъекции и другие манипуляции, входящие в обязанности медсестры.
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Сейчас мы учимся, как ухаживать за больными, как повязки делать. Изучаем латинский язык, этику поведения медработника, компьютерную информатику. Патологическая анатомия, физиология, фармакология - все это очень интересно, - увлеченно, совсем как студент-первокурсник, рассказывает Владимир Игнатьевич. - Вчера давали интересный материал по фармакологии. Какие лекарства, как они действуют, почему многие заболевания либо лечатся с трудом, либо их вообще невозможно вылечить в данный период времени.

- Кстати, вы собираетесь работать медбратом, когда закончите колледж?

- Все может быть. Пока я хочу получить возможный минимум медицинского образования по хирургии, анатомии, патологии для себя. Вы же не все еще знаете! Я всех гостей, кто был у меня на 70-летии, пригласил на свой 100-летний юбилей! Это моя главная цель сегодня. Уверен, что человек должен умирать естественной смертью, а не от болезней, что происходит сегодня, и я должен знать, как их преодолеть.

- Как здорово! Ведь многие ваши ровесники говорят «спасибо, что дожил и до таких лет»…

- Общение с моими одногодками меня приводит в шок. У них как-то изменилось все внутри, они в основной массе потеряли активность. Я лучше с молодежью буду общаться, чем со сдавшимися одногодками, которые хотят жить, но при этом и пальцем не пошевелят для этого.

- Среди ваших нынешних однокурсников есть еще кто-то такой же взрослый?

- Я самый старший, хотя обычно говорю «самый молодой наоборот». Есть женщины, которым по 50 лет, но в основном гораздо моложе. В группе 18 человек, из них только трое мужчин. Планы у всех в основном связаны с медициной. Кто-то медсестрой хочет работать, кто-то массажистом и для этого получает медицинское образование.

В этом году Владимир Сергеев закончит первый курс и будет проходить свою первую медицинскую практику.
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«В три раза меньше ем, а энергии стало намного больше»

Как сохранить такую неутомимую энергию и светлую голову после 70 лет? Владимир Сергеев охотно делится опытом: он соблюдает питьевой режим (минимум 1,5 л воды в день), пьет специально подготовленную - живую и мертвую - воду, не ест мяса и молочных продуктов, использует биоэнергетические оздоровительные методики, регулярно чистит организм, много читает и сохраняет позитивное отношение к жизни:

- Я питаюсь кашами, овощами и фруктами. Сахар сократил до минимума, хоть с детства люблю сладкое. Утром, как только встал, стакан воды выпиваю. Отказался от мяса. Теперь в три раза меньше ем, а энергии стало намного больше, потому что вся пища усваивается.

И еще. Человек должен всегда быть влюблен в красоту и совершенство. А то едешь на работу - и не видишь счастливых лиц. А как люди одеты? Мрачные, темные тона. Женщины выглядят изнуренными. Конечно, столько на себя взвалили, сделали мужей диванными сожителями и ругают их за это. А учиться никогда не поздно. Не важно, что ты чего-то не знаешь. Важно знать, где найти ответ.


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