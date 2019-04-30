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В Минске «заминировали» аэропорт, железнодорожный вокзал и отель «Хилтон»

  • 30.04.2019, 7:33
  • 1,073
Фото: kp.by

Людей эвакуировали.

Вчера в 22:30 поступило сообщение о минировании Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала. Сотрудники милиции эвакуировали граждан, усилили меры безопасности, сообщает столичная милиция в Твиттере.


Стоит отметить, что сообщения о «минировании» появляются в последнее время регулярно. Так 2 марта «минировали» ТЦ «Галерею», что на проспекте Победителей, 31 марта - железнодорожный вокзал, ТЦ «Галилео» и «Замок», в эту субботу - несколько станций метро.


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