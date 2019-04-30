Иларион Трусов: Хочу перемен 30.04.2019, 7:36

Иларион Трусов, фото "Новы час"

Как 15-летний школьник «пришел к Беларуси».

Бытует мнение, что белорусская молодежь не интересуется политикой и общественной жизнью. 15-летний Иларион Трусов на своем примере доказывает, что это не так. Юного активиста можно встретить и на молитве в Куропатах, и на «Чернобыльском шляхе».

Иларион рассказал сайту Charter97.org о белорусской молодежи и политике, а также дал три совета молодому поколению борцов за свободу.

- Расскажи, откуда у тебя такая активная гражданская позиция?

- На протяжении двух последних лет я сильно интересовался историей Беларуси, культурой и языком, потом моя заинтересованность перешла на новый уровень. Начал посещать различные культурные мероприятия, выступления, полностью перешел на белорусский язык.

- А кто на тебя повлиял? Может, родители, друзья, окружение?

- Никто меня не «переманивал» на эту сторону. Сам к этому пришел благодаря интернету, благодаря различным СМИ, той же «Хартии-97».

Я живу с бабушкой и дедушкой, но родители также участвуют в мое воспитании. Они категорически против любой общественной деятельности, походов на митинги и акции протеста. Но в то же время поддерживают мою заинтересованность в белорусском языке, культуре.

Если говорить об окружении, то я нашел много друзей, товарищей и соратников cреди белорусскоязычной молодежи. Есть и русскоязычные, которые поддерживают мое стремление к переменам в стране. У меня есть и одноклассник, который разделяет мои взгляды и тоже носит значок с бело-красно-белым флагом.

- Есть такое мнение, что белорусская молодежь не интересуется политикой. Ты согласен с ним?

- Частично. Пока молодежь из-за нашей советской системы образования не охотно интересуется белорусской историей. А история это тоже политика. Это наследие, которое досталось нам от политических действий наших предков. Кроме того, белорусский язык также связан с политикой - это способ связи между поколениями. Ее нужно уважать, ценить, изучать ее влияние на белорусскую культуру, историю и «белорусский мир». Я не представляю себе независимую Беларусь без белорусского языка.

- В России Алексею Навальному удалось привлечь молодежь к активному участию в политике. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы белорусская молодежь стала более активной?

- Навальный рассказал об идеях демократии и свободы на языке молодых людей. Он использует Youtube, cоциальные сети, молодежный слэнг. Кстати, в белорусском языке не сформировался молодежный слэнг. Это также является одной из проблем при переходе молодежи на белорусский язык.

Думаю, чтобы заинтересовать молодежь политикой, нужно доносить до них информацию на понятном им языке и в социальных сетях. «Фейсбук», «Вконтакте», «Инстаграм» и Youtube. По статистике молодежь большую часть времени проводит именно в этих социальных сетях. Нужно стараться через этих «апостолов» современного интернета доводить до молодежи свою точку зрения.

Можно это делать ненавязчиво, рассказывая о культуре и истории, куда двигаться дальше решат уже они. Кстати, старшее поколение также нужно обучать и привлекать к остросоциальным темам. Большое спасибо магазинам, которые ориентированы на национальные символы. Благодаря им белорусский язык, культура и история выходят на новый уровень.

Буквально вчера шел по городу и на каждом третьем были футболки «Беларусь - край дужых». Мне стало очень приятно. А когда у человека пробуждается интерес - то это «не разбiць, не спынiць, не стрымаць».

- Ты, кстати, был очень активен во время событий в Куропатах.

- Да, это просто жесть. У меня до сих пор в голове не укладывается, как такое могло произойти.

- Испытали ли ты давление в школе и со стороны милиции после начала твоей общественной деятельности?

- Если говорить о школе - то социальный педагог проводил со мной беседы. Если разобраться - то да, давление есть. Мне много раз говорили, что я никуда не поступлю и использовали различные бесполезные запугивания, которые так присущи сотрудникам государственных учреждений. Если говорить про милицию, то мне нет даже шестнадцати лет и все протоколы составляли на моего отца.

- Повлияло ли это на твою решительность?

- Абсолютно никак. Я только сильно разочаровался в наших органах «безопасности».

- Что бы ты пожелал своим сверстникам?

- В первую очередь - наладить контакты с родителями. Если тебе меньше шестнадцати лет, то очень многое зависит от решений родителей. Во-вторых, не нужно запускать учебу. Ведь давление в школе также будет присутствовать, будут «заваливать» по предметам. От этого нужно отталкиваться. Третье - всем нам нужно держаться и не унывать. Если вы верующие - молитесь, верьте в свои силы. Также обращайтесь к общественности за моральной поддержкой. В различных социальных сетях есть много единомышленников, которые могут поддержать и морально, и духовно. Вот мои пожелания.

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