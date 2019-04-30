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США продлили эмбарго на поставки нефти из Ирана

  • 30.04.2019, 7:39

Трамп заявил, что в мире достаточно нефти и без этой страны.

Президент США Дональд Трамп продлил действия запрета на поставку нефтепродуктов из Ирана, передает nv.ua.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Трамп заявил, что в мире достаточно нефти, чтобы свернуть сотрудничество с Ираном.

"В мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - заявил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать действие исключений из нефтяных санкций против Ирана, срок которых истекает в мае 2019 года.

С 5 ноября 2018 года вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания ядерной сделки от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

Чтобы избежать скачка цен на нефть, Вашингтон вывел из-под действия нефтяных санкций компании Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи.


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