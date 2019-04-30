Олег Евенко: В нашей команде тоже много ребят, у которых это первый ЧМ 30.04.2019, 7:42

Олег Евенко

Фото: belarushockey.com

Защитник сборной Беларуси проанализировал победу над Литвой.

Защитник сборной Беларуси Олег Евенко прокомментировал победу своей команды в матче с литовским соперником (4:3), передает из Нур-Султана корреспондент pressball.by Сергей Малышко.

- Можно сказать, что на результат повлиял наш опыт и более высокий уровень мастерства?

- Если честно, вообще не представляю состав литовцев. Кроме Зубруса, там, по большому счету, никого нет. Ничего не подумайте такого, просто я толком не изучал их состав и не могу сравнить уровни мастерства. Возможно, да, разница есть, и она сказалась. Однако в нашей команде тоже много ребят, у которых первый чемпионат мира. И они молодцы.