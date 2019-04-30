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Император Японии впервые за 200 лет отрекается от престола

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  • 30.04.2019, 7:55
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Фото: EPA

Ритуал начался в синтоистском храме сегодня утром.

Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме в Японии во вторник утром. Об этом сообщает газета Mainichi 30 апреля (перевод – korrespondent.net).

Местное телевидение продемонстрировало, как император Акихито входит в храм Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини Солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.

Только часть ритуала была показана.

Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 по Минску).

По информации газеты, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.

На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии – законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления – всего 338 человек.

Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй – Установление мира. Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей и станет почетным императором.

Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору.

Фото: EPA

Как известно, с восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра Рэйва – Прекрасная гармония.

На следующий день новый император Нарухито в отдельной церемонии унаследует императорские регалии – меч и драгоценности, а также императорские печати как доказательство его преемственности в качестве 126-го императора страны.

Позже в тот же день Нарухито встретится с премьер-министром Абэ и другими представителями общественности впервые с момента восхождения на престол.

Напомним, в августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.

Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз – император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито – прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особый закон, который позволял Акихито отречься от престола.


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