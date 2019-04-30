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10 полезных привычек, которые сделают вашу жизнь лучше

  • 30.04.2019, 8:08
  • 1,354

Каждый день находите время, чтобы побыть в тишине.

Когда мы были детьми, родители говорили: «Брось бяку», «Надень шапку», «Кашу нужно доесть», «С этими не дружи». В школе были учителя, в университете — преподаватели, которые хоть и немного, но контролировали нашу жизнь, пишет lifehacker.ru.

Потом уже никто не указывает нам, что, когда и как делать. Взрослые отлично понимают: чтобы чего-то достичь, некоторые вещи необходимо выполнять каждый день и без всяких понуканий. На помощь приходит список обязательных ежедневных занятий. О них и поговорим в новом видео.


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